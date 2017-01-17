韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透首尔1月17日 - 韩国特别检察官办公室周二表示，计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问，涉及腐败丑闻的调查。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
作为总统，朴槿惠在该案中可免于起诉，但她之前曾表示，将同意接受特别检察官的讯问。
她否认在此事中有任何不当行为。
宪法法院将对韩国国会的弹劾动议进行裁决。(完)
(编译/审校 高琦/王颖/白云)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。