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时事要闻 | 2017年 1月 17日 星期二 14:13 BJT

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问

路透首尔1月17日 - 韩国特别检察官办公室周二表示，计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问，涉及腐败丑闻的调查。

特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。

作为总统，朴槿惠在该案中可免于起诉，但她之前曾表示，将同意接受特别检察官的讯问。

她否认在此事中有任何不当行为。

宪法法院将对韩国国会的弹劾动议进行裁决。(完)

(编译/审校 高琦/王颖/白云)

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