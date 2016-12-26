韩国特别检察官称可能会搜查总统办公室

路透首尔12月25日 - 调查涉及总统朴槿惠的腐败丑闻的韩国特别检察官周日表示，正在考虑是否要搜查总统办公室，但如果搜查的话，只能公开进行。

朴槿惠被指控与密友及助手合谋给大企业施加压力，促其捐款给支持朴槿惠政策计划的基金。

“如果搜查青瓦台…别无选择，只能公开进行，“特别检察官小组发言人Lee Kyu chul在一次简报会上告诉记者，指的是总统办公室。

“我们仍在考虑是否需要进行搜查，以及应该针对什么目标。”(完)