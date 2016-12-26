韩国特别检察官称可能会搜查总统办公室

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔12月25日 - 调查涉及总统朴槿惠的腐败丑闻的韩国特别检察官周日表示，正在考虑是否要搜查总统办公室，但如果搜查的话，只能公开进行。
朴槿惠被指控与密友及助手合谋给大企业施加压力，促其捐款给支持朴槿惠政策计划的基金。
“如果搜查青瓦台…别无选择，只能公开进行，“特别检察官小组发言人Lee Kyu chul在一次简报会上告诉记者，指的是总统办公室。
“我们仍在考虑是否需要进行搜查，以及应该针对什么目标。”(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。