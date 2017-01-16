版本:
中国
时事要闻 | 2017年 1月 16日 星期一 09:37 BJT

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证

路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官周一起诉韩国国民年金公团(NPS)董事长文亨杓，指控他滥用职权和作伪证。

特别检察官办公室在简讯中称，将在周一稍晚公布进一步细节。

文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐