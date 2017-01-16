韩国检方推迟至周一再决定是否逮捕三星副会长李在镕

路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。

特别检察官办公室也把做出决定的日期延后一天至周一，称本案影响层面甚大。

特别检察官原本表示会在周日做出决定。但发言人Lee Kyu-chul周日对记者说，调查人员在仔细衡量所有因素，包括逮捕李在镕对经济可能造成的影响。

检方一直在调查三星是否向总统朴槿惠密友崔顺实支持的一家公司与数家基金会提供300亿韩元(2,546万美元)款项，以此换取国家退休基金对2015年三星两家附属企业合并的支持。

李在镕12月在国会听证会中否认行贿指控。

若把经济方面的影响纳入考虑，则对李在镕较为有利。在韩国曾有过这样的先例，为避免负面的经济后果，对犯有过失的企业领导人从轻发落。

“法律与准则是最重要的尺度，在考量之前所提到的诸多因素后，我们将依据法律与准则做出决定，”针对经济方面的影响，检方如此表示，不过并未详加说明。

三星集团一名发言人未予置评。(完)