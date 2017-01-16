（修正）韩国特别检察官办公室将申请对三星集团李在镕的逮捕令

（修正技术原因造成的标题及内文错字：三星集团领导人“李在镕”，非“李在熔”。）

路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，将申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令，所涉及的指控包括行贿。这宗贪腐丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。

韩国检方一直在调查，三星对朴槿惠密友崔顺实作为后盾的一家企业和数家基金会的支持，是否与2015年(韩国)国民年金公团(NPS)决定支持三星集团两家关联公司合并有关联。(完)