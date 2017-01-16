（修正）韩国特别检察官办公室将申请对三星集团李在镕的逮捕令

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
（修正技术原因造成的标题及内文错字：三星集团领导人“李在镕”，非“李在熔”。）
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，将申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令，所涉及的指控包括行贿。这宗贪腐丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
韩国检方一直在调查，三星对朴槿惠密友崔顺实作为后盾的一家企业和数家基金会的支持，是否与2015年(韩国)国民年金公团(NPS)决定支持三星集团两家关联公司合并有关联。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。