朝鲜扬言再遇韩国挑衅将打击韩国总统府

路透首尔11月22日 - 周五适逢朝鲜炮轰韩国延坪岛三周年，朝方当天表示，如果韩国再有挑衅行为，朝方将打击韩国总统府。

2010年11月23日，朝鲜炮轰延坪岛，导致四人死亡，其中两人为平民。当时朝鲜指责因为韩国方面在黄海的实弹演习中炮弹落入了朝方水域，因此朝方炮轰延坪岛予以报复。

朝韩双方的紧张情势耗时数月后才缓解，但今年3月韩国和美国举行年度联合军事演习期间，紧张情势再度升级。朝鲜扬言对韩美实施核打击。

敌对状态随后缓解，但是朝鲜在炮轰延坪岛纪念活动上的好战言辞反映该国的不可预测性。

“三年前，(朝方的)报复性打击只针对延坪岛，但现在青瓦台和傀儡政权的其他基地也在打击范围内。”朝鲜中央通讯社援引朝鲜军方发言人报道称。青瓦台是韩国总统府。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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