版本:
中国
国际财经 | 2016年 2月 11日 星期四 14:38 BJT

韩国股市收挫2.9%创三年半最大跌幅 韩元下滑

路透首尔2月11日 - 韩国股市周四大幅收低，创逾三年半来最大单日跌幅，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表谈话，引发外界预期美联储进一步升息可能面临困难，投资人涌向避险资产。

综合股价指数.KS11收挫2.9%，至1,861.54点，创2012年5月以来最大百分比跌幅，盘中一度重挫3.1%。

初步数据显示，外资卖超价值1,745亿韩元(1.4514亿美元)的韩股。

韩元兑美元KRW=回吐稍早涨幅，终场下跌，因海外投资者卖出韩股，而进口商则逢低买进美元。

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场下跌0.4%，收报1,202.5韩元，早盘曾一度上涨0.6%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

(编译 蔡美珍/高琦 审校 王洋/张若琪)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐