韩国股市收挫2.9%创三年半最大跌幅 韩元下滑

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔2月11日 - 韩国股市周四大幅收低，创逾三年半来最大单日跌幅，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表谈话，引发外界预期美联储进一步升息可能面临困难，投资人涌向避险资产。
综合股价指数.KS11收挫2.9%，至1,861.54点，创2012年5月以来最大百分比跌幅，盘中一度重挫3.1%。
初步数据显示，外资卖超价值1,745亿韩元(1.4514亿美元)的韩股。
韩元兑美元KRW=回吐稍早涨幅，终场下跌，因海外投资者卖出韩股，而进口商则逢低买进美元。
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场下跌0.4%，收报1,202.5韩元，早盘曾一度上涨0.6%。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
(编译 蔡美珍/高琦 审校 王洋/张若琪)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。