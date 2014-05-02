韩国首尔两列地铁相撞 约170人受伤（更新版2）

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔5月2日 -韩国首尔周五发生两列地铁在一车站相撞事故，据新闻报导和紧急救援部门的消息，约有170人受伤，但尚无重伤者。
目击者表示，一辆列车在驶离Sangwangsimni站时，遭到另一辆进站地铁列车的追尾撞击。
就在两周前，韩国刚刚发生严重的沉船事故。
YTN电视台指出，一辆列车的车厢脱轨，乘客在轨道上走了一小段才到车站。
一名政府紧急事务官员指出，许多伤者是因为从车上跳到轨道而受伤。
车站附近一所医院的医生指出，受伤民众是走进医院就医，看来受伤程度并不严重。
一名自称是事故车辆中乘客的目击者表示，在列车即将进站时撞上了前面一辆列车。他称他在车厢里面见到血迹。
目击者称，车厢广播一开始要求乘客留在车内，但多数人未加以理会，并强行打开车门逃离现场。
4月16日渡轮灾难的受难者多数为学生，当时他们也被告知留在船舱之内，尽管船务人员已经先行离开。(完)
(编译 洪曦/张明钧; 审校 高琦)
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