朴槿惠称对朝韩峰会不设先决条件

韩国总统朴槿惠周一称，她对与朝鲜领导人金正恩举行峰会持开放态度，对此不设先决条件。她在新闻发布会上表示，朝鲜停止核项目应是朝鲜半岛和平商谈的重要部分，但这不是举行峰会的先决条件。朴槿惠表示：“我的立场是，为了减轻分裂的痛苦、实现和平统一，我愿意与任何人会谈。如果有帮助，我做好了与朝鲜举行峰会的准备。对此不设先决条件。”路透