金正恩幼年曾在瑞士生活九年--报载

2012年4月15日，朝鲜领导人金正恩在朝鲜阅兵式上向士兵敬礼。 REUTERS/Kyodo

路透苏黎世4月22日电---瑞士两家媒体周日报道称，朝鲜领导人金正恩幼年曾化名在瑞士留学，时间比各方此前猜测要久。

《星期日早报》（Le Matin Dimanche）和《星期天报》（SonntagsZeitung）援引瑞士警方文件称，金正恩於1991年大概八九岁时前往瑞士，而非此前说的1998年。

外界对金正恩所知甚少，甚至不知道其确切年龄。金正恩去年从其父金正日手中接班。

瑞士当地教育主管Ueli Studer去年12月告诉路透，1998-2000年底，有一名叫Pak Un的朝鲜少年在位於伯尔尼的一所学校就读。其注册信息显示，他是朝鲜使馆一名工作人员的孩子。

昔日同窗辨认出Pak Un就是金正恩，瑞士媒体称，通过技术对比学校照片和金正恩现在照片，这一说法已得到证实。

上述两家瑞士媒体周日称，尚不清楚这名少年1991-1998年在瑞士何处就读。

伯尔尼国际学校拒绝评论金正恩是否在该校就读，有报道称，金正恩的哥哥曾在该校就读过一段时间。

美国国务卿希拉里上周称，尽管朝鲜近期发射火箭，并存在另一轮核试验威胁，但鉴於金正恩曾在国外生活过，他或许希望改变朝鲜政治进程。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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