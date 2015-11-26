朝韩官员会面 试图进一步改善两国关系

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔11月26日 - 朝鲜和韩国官员周四在板门店会面，意在进一步缓解紧张局势。
今年8月朝韩通过谈判达成协议；朝鲜对边境附近发生的地雷爆炸导致两名韩国士兵受伤表示遗憾。
“我们将尽全力忠实地实施上一次高层对话达成的协议，”韩国代表团首席代表金基雄在首尔对记者说道。
作为8月25日协议的一部分，朝韩双方上个月举行了离散家属团聚活动。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。