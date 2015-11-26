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时事要闻 | 2015年 11月 26日 星期四 16:12 BJT

朝韩官员会面 试图进一步改善两国关系

路透首尔11月26日 - 朝鲜和韩国官员周四在板门店会面，意在进一步缓解紧张局势。

今年8月朝韩通过谈判达成协议；朝鲜对边境附近发生的地雷爆炸导致两名韩国士兵受伤表示遗憾。

“我们将尽全力忠实地实施上一次高层对话达成的协议，”韩国代表团首席代表金基雄在首尔对记者说道。

作为8月25日协议的一部分，朝韩双方上个月举行了离散家属团聚活动。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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