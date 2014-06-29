朝鲜发射两枚短程飞毛腿导弹

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔6月29日 - 韩国联合参谋本部表示，朝鲜周日向其东海岸外发射了两枚短程弹道导弹，违反了联合国禁止朝鲜使用弹道导弹技术的决议。
目前距中国国家主席习近平访问韩国还有几天的时间。
韩国联合参谋本部一位官员称，这两枚导弹从朝鲜半岛的东海岸发射出去，飞行了大约500公里(310英里)，此后毫发无伤地坠落入海里。这两枚导弹看上去是飞毛腿导弹。
朝鲜拥有并试射飞毛腿等弹道导弹违反了联合国制裁决议。
今年迄今朝鲜已试射了11次弹道导弹和火箭，其中包括四次弹道导弹试射。
观察家表示，朝鲜通常在美国与韩国进行年度军演之际试射短程火箭和弹道导弹，以示抗议。
周日朝鲜的试射距中国国家主席习近平7月3-4日访问韩国只有不到一周的时间。习近平与韩国总统朴槿惠料将在下周四的峰会上讨论朝鲜的核计划。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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