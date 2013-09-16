因核辐射担忧 鱼类淡出韩国秋夕节餐桌

路透首尔9月16日（记者 Ju-min Park） - 韩国家庭主妇Lee Gui-ja在本周的秋夕节上将不会准备传统的鳕鱼松饼，因担忧日本福岛核电站泄漏的放射性水污染鱼类。

日本试图安抚国际社会福岛核电站的设施已在控制之下，但韩国还是禁止从受影响的地区进口鱼类。

尽管韩国市场上大部分冷冻鳕鱼来自俄罗斯海域，秋夕节前夕鱼类销量仍大幅下降。

日本官员游说韩国取消禁令，但没有成功。

“我看新闻，今年不会做鳕鱼松饼了，虽然每年都会做。我可能会做绿豆或是牛肉松饼。”Lee Gui-ja说道。

“销量下滑了超过60%，库存多的是。我们一直解释说这些不是日本鱼，但大家都不信。”冷冻鳕鱼卖家Park Sun-young说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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