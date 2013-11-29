韩国向加入TPP贸易谈判迈进一步

德国智库称美国政策不确定及英退谈判可能令德国经济前景蒙阴
路透柏林4月12日 - 德国五家主要经济智库周三表示，美国可能采取保护主义政策的不确定性，以及英国退欧谈判缺乏能见度，可能令德国经济前景蒙阴。
路透首尔11月29日 -亚洲贸易强权韩国周五朝加入TPP谈判迈进一步。跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的12个参与国家约占全球经济四成，谈判目标为降低各国之间贸易壁垒。
韩国政府在高层财经官员一项会议之后表示，将很快展开与美国、日本、加拿大及其余已加入TPP的国家进行谈判。韩国为全球第七大出口国。
“(政府)预计加入TPP将协助(我国)确保涵盖亚太地区的广大市场，得以在平等地位上与其他参与国竞争，”官方声明稿称。
韩国已经与美国及欧盟分别签署双边自由贸易协定，在此之前，韩国曾表示，在针对TPP作出决定之前，将侧重于未完成的自由贸易谈判，包括与中国及澳洲的谈判。
政府声明稿称，将根据与参与国的谈判结果，针对是否正式加入TPP作出最后决定。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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