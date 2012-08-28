台风吹袭韩国掀翻两艘中国渔船 致4死12人失踪

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透首尔8月28日电---台风“布拉万”（Bolaven）周二吹袭韩国西海岸，每小时风速最高达170公里，两艘中国渔船被台风打翻，造成四人死亡，十二人失踪。
“布拉万”预计最终会於周二晚些时候在朝鲜登陆，将令该国本就因洪水肆虐受损的农田再遭损失。
“布拉万”已掠过黄海，在济州岛南部及朝鲜半岛沿海地区带来强降雨，当地应急部门及炼油厂报告所受损失不严重。
韩国应急部门称，有渔船在济州岛南岸附近海域被台风打翻，海岸警卫队的搜救人员救出13名幸存的中国渔民，打捞到四具尸体，并仍在搜救另外12名失踪的渔民。
受台风影响，韩国首都及南部地区的学校周二停课一天，金融市场、工业和能源设施、政府服务部门仍照常运营。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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