驻韩美军司令就军警拷平民致歉

路透首尔7月8日电---驻韩美军司令James D. Thurman将军周日就美方军警在基地附近因停车问题给当地居民戴上手铐一事致歉。

美军在韩国的驻留是个敏感问题，过去涉及美军的事件曾引发大规模抗议，民众要求美军撤出。

本次事件发生在首尔以南70公里的平泽市Osan空军基地，当地警察称，一队美方军警在巡逻时与一名当地车主就停车地点问题发生争执，随後引发扭打，事发地点很快出现民众聚集，美方军警随後将三人戴上手铐後带走问话。

“我对此事的发生感到非常抱歉。我想向受到此事影响的当事人和社区致以诚挚的歉意。”Thurman发表书面声明称。

2002年，美军演习车辆撞死两名韩国女学生，美国军事法庭宣判肇事美军无罪，引发韩国公众的强烈反弹，并导致了全国性反美抗议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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