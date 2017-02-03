韩国官员称韩国不太可能被美国列为汇率操纵国

路透首尔2月3日 - 韩国企划财政部周五称，根据当前的美国政府标准，韩国不会被美国列为汇率操纵国。

企划财政部长官柳一镐在首尔一次会议的间隙告诉记者，美国不太可能做出将韩国列为汇率操纵国这种“粗心大意”的决定，称首尔将能够解释市场力量是韩元汇率的主要决定因素。