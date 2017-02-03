韩国官员称韩国不太可能被美国列为汇率操纵国

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔2月3日 - 韩国企划财政部周五称，根据当前的美国政府标准，韩国不会被美国列为汇率操纵国。
企划财政部长官柳一镐在首尔一次会议的间隙告诉记者，美国不太可能做出将韩国列为汇率操纵国这种“粗心大意”的决定，称首尔将能够解释市场力量是韩元汇率的主要决定因素。
韩国外汇当局一直维持汇率基本由市场力量决定的立场，但是重申他们会在出现任何异常波动时加以干预。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。