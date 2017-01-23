美国进口鸡蛋登陆韩国超市 趁禽流感之机敲开市场大门

路透首尔1月23日 - 美国白皮鸡蛋周一登陆韩国超市，与本地生产的褐皮鸡蛋一道出售。韩国爆发了有史以来最严重的禽流感疫情，该国急忙增加鸡蛋进口以缓解供应短缺。

大约600万只主要来自美国的鸡蛋本周将登上韩国货架。农历新年前，韩国鸡蛋价格暴涨70%，政府采取紧急进口措施加以应对。

在韩国主要折扣店之一的乐天超市，30个美国鸡蛋售价8,470韩元(7.27美元)，该超市自周一开始出售进口鸡蛋。

截止1月20日，韩国本地产鸡蛋的零售价格为9,285韩元。根据韩国农水产食品流通公社信息，11月确认首例禽流感时，鸡蛋的价格约为5,438韩元。

“美国鸡蛋很好，但我还是喜欢韩国鸡蛋，因为春节是韩国的传统节日。虽然本地鸡蛋贵一些，我还是会买，”一位在乐天超市采购的64岁女士表示。

韩国爆发禽流感后，扑杀了超过3,200万只鸡，占总家禽总数的近五分之一，而且多数是下蛋的母鸡。

根据韩国农村经济研究院(KREI)，该国2017年的鸡蛋产量料将较之前一年下滑12.7%，至55.9万吨。

“今年上半年可能需要进口鸡蛋，”KREI研究员Ji Seon-U称，并补充说，进口量取决于鸡蛋价格和产量多久才能企稳。

韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。

根据农业部，从1月5日至22日，运至韩国的生鸡蛋和蛋制品分别为444吨和217吨。

该部还计划从包括美国、澳大利亚和西班牙在内的五个没有出现禽流感的国家，进口总计20万只鸡苗和成鸡，以作为产蛋鸡来重建该行业。

“但我们还不能立即开始此事，因为农场必须有三个月的无病毒期。”Ji Seon-U说。(完)