韩国可应对美债僵局 审慎看待安倍经济学--财长

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿10月11日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周四表示，如果美国债务僵局为时不长，韩国可以应对，且乐见日本能够从安倍经济学中得到提振，除非日本用该政策来削弱日圆。
玄旿锡并表示，中国经济成长放缓，如果是意味着从高投资转向消费导向型成长，那么将不会对出口业者带来麻烦。中国是韩国最大的贸易伙伴国。
玄旿锡在华盛顿参加20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)会议，开会期间正逢美国债务上限之争。
“如果这是短期现象，我认为对韩国经济的影响不大，”他在专访中对路透表示。
“持续时间多久，以及延宕的范围，这很重要，”玄旿锡表示。他同时身兼韩国副总理。
玄旿锡对安倍经济学给予审慎支持，日本首相安倍晋三的经济政策主要是大规模货币刺激计划、弹性的财政政策及结构性改革。
“安倍经济学有令人满意的部分，因为它可以正面影响日本经济的成长，且对全球经济成长做出贡献，”他表示。
但玄旿锡呼应日本的其他贸易伙伴，以及上个月在俄罗斯公布的G20声明，对削弱汇价提高出口竞争力的政策发出警告。日圆贬值将损及韩国出口的竞争力。
他表示，“汇率议题是否是安倍经济学的一部分，还是安倍经济学的结果，目前尚不清楚。”但如果日本锁定其汇价，这将是“不可取的”。
当被问及中国经济在保持多年两位数成长率后放缓至约7%时，玄旿锡表示，对韩国而言，重要的是经济成长的质量及持续性。
“成长的重心已从扩大投资变成增加消费，因此这对全球经济稳定是有贡献的，”他表示。
“中国政策的这类改变，增加了中国经济成长的持久性，因此对地区经济和全球经济稳定有所贡献，”玄旿锡表示。
他并称，中国当局承诺要转型成消费拉动型增长模式，将有助于韩国扩大对中国的出口。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻/石冠兰)
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