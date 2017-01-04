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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 12:48 BJT

韩国企划财政部长将与美国投资者讨论朴槿惠丑闻的相关影响

路透首尔1月4日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，他下周将在美国与投资者见面，讨论韩国总统朴槿惠政治丑闻的相关影响。此举旨在努力降低金融市场受到的负面影响。

“我相信(关于韩国政治丑闻)有很多疑问，”柳一镐在首尔的一场政策会议后对记者说。

“我将(向投资者)解释，我们在尽全力将政局的影响降到最小，而且将继续这么做。”

韩国国会12月表决通过针对朴槿惠的弹劾案，宪法法院最长有180天的时间来决定是否支持这项弹劾案。若支持，朴槿惠将成为韩国首位提早下台的民选总统。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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