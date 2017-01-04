韩国企划财政部长将与美国投资者讨论朴槿惠丑闻的相关影响

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透首尔1月4日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，他下周将在美国与投资者见面，讨论韩国总统朴槿惠政治丑闻的相关影响。此举旨在努力降低金融市场受到的负面影响。
“我相信(关于韩国政治丑闻)有很多疑问，”柳一镐在首尔的一场政策会议后对记者说。
“我将(向投资者)解释，我们在尽全力将政局的影响降到最小，而且将继续这么做。”
韩国国会12月表决通过针对朴槿惠的弹劾案，宪法法院最长有180天的时间来决定是否支持这项弹劾案。若支持，朴槿惠将成为韩国首位提早下台的民选总统。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”