拜登称决不容忍朝鲜发展核武器

路透首尔12月6日 -美国副总统拜登周五称，朝鲜只要继续寻求发展核武器，就永远不会实现繁荣。拜登还表示，只要朝鲜展现遵守承诺的诚意，美国仍对其敞开对话大门。

“美国和全世界必须向金正恩坚决表明，国际社会不会接受，也不允许朝鲜拥有核武器，”拜登在首尔发表讲话时称。

“事实很简单，只要朝鲜寻求发展核武器，就无法实现安全与繁荣。”

他还指出，“当朝鲜表明其将全面遵守完全、可核查和不可逆的去核化承诺时，我们准备重返六方会谈。”

拜登稍早与韩国总统朴槿惠进行了会面。他本次东亚之行还先后访问了日本和中国。

拜登周六将到访朝韩分界线，随后返回美国。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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