《东北亚情势分析》美国藉朝鲜半岛危机加强在亚太战略部署

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 艾柏乐(Paul Eckert) 编译 侯雪苹
路透华盛顿4月10日 - 除了朝鲜(北韩)领导人金正恩本人外，没人知道他如此磨刀霍霍的的姿态所为何求。但也许可以肯定的是，金正恩本意并不想损害中国这个重要盟友，却便宜了宿敌美国。
朝鲜的作法使美国受益，只能会令中国对金正恩更为不满。朝鲜的好战举动，已变相推动了美国安全政策进一步向亚太地区倾斜。
对于朝鲜发射火箭、进行核试验以及随后接连不断的战争威胁，中国固然感到担忧；但美国对朝鲜种种举动的反应，甚至可能让中国更感不安。相比朝鲜而言，中国对美国更为警惕。
清华大学中美关系研究中心主任孙哲称，大家知道朝鲜是什么样的政治体制，也了解朝鲜只是在玩把戏。
他指出，更重要的是，美国正借助军事演习，继续推进其平衡战略，在亚太部署B-2轰炸机和其他尖端武器。
中国国家主席习近平在海南出席博鳌论坛时表示，任何国家都不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。此言可能既针对美国也针对朝鲜，反映出中国对美国安全关注点重新投向亚太地区感到不安。
“在中国，普遍观点认为，美国战略重心（向亚洲转移）是旨在遏制中国的战略。几乎所有人都这么认为，”国际危机组织（ICG）驻北京分析师Stephanie Kleine-Ahlbrandt说。
美国国防部副部长卡特（Ashton Carter）在华盛顿阐释了美国再平衡政策、以及美国国防部对朝鲜举动的回应，还直言不讳地回应了中国的不满。
“朝鲜的行为不仅在促使美国，也促使该地区其他国家采取行动，”他在美国战略与国际研究中心（CSIS）举办的会议上说道。
“如果中方不想看到这样的情况，有个简单的解决办法，那就是劝说朝鲜停止这些挑衅举动，”卡特说。
卡特在阐释美国再平衡政策时态度坚定、理直气壮。他说：“这对我们有利，对该地区的所有人都有利，此项战略纳入了该地区的所有人，并非针对任何人、任何国家或任何一些国家。”
他称，随着美军撤离阿富汗，美国海军将向太平洋地区加大部署水面战斗舰艇、航空母舰以及侦察舰等。
有些分析人士认可美国的再平衡战略基于合理的地缘战略原则，但他们指出，美国国防部声明以及军力部署，不应该是奥巴马政府核心亚洲政策最突出的一面。
“我们夸大了整个再平衡战略中的军事元素，看低了其中的外交和经济元素，”卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）亚洲研究负责人、前美国官员Douglas Paal说。
他说：“因此，中国的反应是‘他们（美国）在对付我们，我们得做出回应，我们必须加快军力发展。’”
美国国务卿克里本周将对中国、日本和韩国进行访问，这是他担任国务卿以来的首次外访。届时，克里需要向中国调整关于再平衡政策的措辞，此行还需应对朝鲜半岛危机。（完）
如欲参考原文报导，请点选 (发稿：王燕焜)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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