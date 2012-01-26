韩国反对美国对其洗衣机发起调查

路透首尔1月21日电---韩国周六强烈反对美国调查自韩国进口的洗衣机的计划，称此举不公正，会引发巨额进口关税。

美国商务部周五称，应惠而浦（Whirlpool）(WHR.N)请求，对韩国洗衣机进口发起调查。此举可能导致从韩国和墨西哥进口的洗衣机面临超过10亿美元的进口关税。

美国商务部称，该国有百年历史的制造商惠而浦起诉韩国产生商在美销售的洗衣机，比市场公允价低31-82%。该公司还指责墨西哥供应商将售往美国的产品价格削减27-72%。

韩国外交通商部发表声明称，已经通过向美国商务部致函和一系列高层官员会谈的方式，“表达了这一不公正调查的强烈反对”。

“此外，外交通商部还将呼吁美方展开公正且客观的调查。”

该部称，美国从韩国和墨西哥进口家庭用洗衣机的规模预计分别为6.59亿美元和4.50亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。