美韩达成协议 延长韩弹道导弹射程

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透首尔10月7日电（记者 Sung-won Shim）---韩国政府周日称，韩国已与美国达成重要协议，将把韩国弹道导弹射程延长一倍多，以对抗来自朝鲜的威胁。
这可能惹恼朝鲜，也可能会让中国、日本及俄罗斯感到不安，因这些国家部分国土亦将处於韩国新的导弹射程范围内。
韩国官员千英宇（Chun Young-woo）告诉记者，按照美韩协议，韩国弹道导弹射程将由现在的300公里延长至800公里。
他称，基於美韩协议，韩国射程800公里的弹道导弹搭载重量限制维持在500千克，但射程低於800公里的弹道导弹则可增加搭载重量。
在无人机方面，航程不超过300公里的无人机搭载重量无限制。
千英宇称，“对我国政府而言，修改导弹射程的最重要目标是遏制朝鲜的军事挑衅。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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