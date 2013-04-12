五角大楼“揣测性”报告引发朝鲜核担忧

路透华盛顿4月12日（记者 Mark Hosenball/David Alexander） - 美国国防情报局(DIA)一份关于朝鲜是否有能力发射装有核弹头弹道导弹的报告看起来是一份带有揣测性的评估，五角大楼原本没打算将该报告公之于众。

该报告称，朝鲜或许有能力发射装有核弹头的弹道导弹，不过美国国防和情报官员随后对朝鲜是否有能力发射核导弹提出严重质疑。

这是首份被公之于众的美国情报机构认为朝鲜接近拥有核弹的报告，加剧朝鲜半岛的紧张局势。

美国一位鲜为人知的议员Doug Lamborn周四在众议院军事委员会的听证会上阅读了国防情报局(DIA)关于朝鲜报告中的一段，引发警觉。

报告称，国防情报局“中等程度上相信”朝鲜拥有可由弹道导弹运载的核武器。该报告名为《Dynamic Threat Assessment 8099: North Korea Nuclear Weapons Program (March 2013)》，似乎不是一份高级文件。

美国参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）在同一个听证会上表示，他没有看过该评估。他对Lamborn说道：“我没有看过这份报告。你说该报告还没有公开发布，所以我选择不对其予以置评。”

一名美国官员指出，这段话被公之于众的原因是被错误地标记为非涉密。

Lamborn在CNN电视台表示，只阅读了报告的一小部分。“我没有完整地阅读这份长达七页的报告，我正在想办法拿到这份报告。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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