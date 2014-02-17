美韩间敏感通讯将避开华为通讯设备--WSJ

路透首尔2月14日 -《华尔街日报》（WSJ）周五报道称，因顾及美国对华为网络设备的安全疑虑，韩国已同意将韩国与美国之间的敏感通讯避开采用了华为设备的网络。

美国官员近月与韩国官员会面时提出，华为通讯设备可能被用于窃听两国之间的通讯，且可能危及美国军方和情报人员在韩国使用的网络。

《华尔街日报》引述美国官员的话称：“为应对安全疑虑，韩国决定作出调整，韩国政府的敏感通讯不会经由华为设备。”

一名美国官员证实了该报道，但不愿提供进一步细节。韩国外交部一名官员拒绝就此报道置评，但称相关事项涉及民间企业的采购决定，政府对此无控制权。华为对该报道不予置评。

韩国约有28,500名美国驻军。去年美国参议院外交委员会和情报委员会委员会主席对华为参与韩国LG Uplus网络建设项目表示担忧。

报道引述韩国官员的话称，为保护美方通讯安全，华为设备不会用于或连接美国在韩国的军事基地。

美国国务院发言人帕萨基(Jennifer Psaki)说：“虽然美方曾表达过关切，但这些决定是韩国自行作出的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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