美韩间敏感通讯将避开华为通讯设备--WSJ

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月14日 - 《华尔街日报》（WSJ）周五报道称，因顾及美国对华为网络设备的安全疑虑，韩国已同意将韩国与美国之间的敏感通讯避开采用了华为设备的网络。
美国官员近月与韩国官员会面时提出，华为通讯设备可能被用于窃听两国之间的通讯，且可能危及美国军方和情报人员在韩国使用的网络。
《华尔街日报》引述美国官员的话称：“为应对安全疑虑，韩国决定作出调整，韩国政府的敏感通讯不会经由华为设备。”
一名美国官员证实了该报道，但不愿提供进一步细节。韩国外交部一名官员拒绝就此报道置评，但称相关事项涉及民间企业的采购决定，政府对此无控制权。华为对该报道不予置评。
韩国约有28,500名美国驻军。去年美国参议院外交委员会和情报委员会委员会主席对华为参与韩国LG Uplus网络建设项目表示担忧。
报道引述韩国官员的话称，为保护美方通讯安全，华为设备不会用于或连接美国在韩国的军事基地。
美国国务院发言人帕萨基(Jennifer Psaki)说：“虽然美方曾表达过关切，但这些决定是韩国自行作出的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12