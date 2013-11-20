朝鲜可能扣留了一名美国老人--媒体

路透东京11月20日 -日本共同社周三援引匿名外交消息人士称，朝鲜上个月可能扣留了一名美国老年男子，此人持旅游签证进入朝鲜。

报道称，该男子可能成为朝鲜的又一个外交谈判筹码。韩裔美国传教士裴俊浩从2012年11月起一直被朝鲜扣留，并被朝鲜判处15年劳改。

共同社的这一报道尚无法得到证实。

报道称，朝鲜宣称该男子触犯了法律。此人从外表看不是韩裔。报道援引外交消息人士指出，此人上个月持有效签证进入朝鲜旅游。

美国驻华大使馆发言人NolanBarkhouse表示：“我们注意到有关一名美国公民在朝鲜被扣留的报道，但目前没有其他信息分享。”

他敦促美国人注意美国国务院发布的警示--“不建议美国公民前往朝鲜旅游”。该警示指出，“进入朝鲜的美国公民曾被随意逮捕并长期扣留，即使是无意间进入朝鲜”。

朝鲜11月7日称，逮捕了一名韩国间谍，但没有提供更多细节。

韩国当地媒体称，在朝鲜被以“间谍”名义逮捕的韩国男子是一名上了年纪的传教士。

“朝鲜口中的韩国间谍实际上是50岁的传教士KimJeong-wook。”东亚日报在其网站上称，援引了Kim在韩国的家人和中国匿名消息人士的说法。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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