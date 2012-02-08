韩国反对党称将废除与美自贸协定

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔2月8日电---韩国民主统合党党首韩明淑（Han Myeong-sook）周三称，该党若赢得国会控制权，将废除与美国签署的一项自由贸易协定，除非对该协定进行重新谈判。民主统合党是韩国最大反对党，民调显示该党或将在4月选举中取得骄人成绩。
该自贸协定2007年由时任总统卢武铉政府签署，并在去年11月在目前由执政保守党控制的国会获得通过，将在数周後生效。反对党议员则对该协定持有争议。
经济学家称，韩美670亿美元的年贸易额，将因该协定上涨四分之一。不过执政党和反对党在该协定上存有重大分歧，使国会陷入瘫痪。
韩明淑在一次党会称：“由（总统李明博）政府推动的这项自由贸易协定置我们的国家利益于不顾，我们的立场是不能让它生效。”
“协定要生效，必须重新谈判修订不合理条款。否则，我们将在新议会会期中将它废除。”
该协定是1994年北美自贸协定生效後，美国签署的最大贸易协定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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