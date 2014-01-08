美国2月将向韩国增派军队和坦克

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透华盛顿1月7日 -美国周二称2月将向韩国增兵800人，同时还将在该国部署大约40辆Abrams主战坦克和其他装甲车。这是美国在经历逾10年阿富汗和伊拉克战争后，在东亚实施军力再平衡的一部分。
来自美国陆军骑兵第一师的一个兵营将携M1A2坦克和大约40辆Bradley战车，从2月1日将开始在韩国部署九个月。
五角大楼发言人称，此次派驻的兵力将在韩国驻扎九个月，期满后随军设备将留在当地，供接下来的轮防部队使用。
“此次向韩国增兵计划已久，属于在太平洋地区推进再平衡战略的一部分，是我们维护朝鲜半岛安全长期承诺的一部分，”陆军上校SteveWarren说。
美国在韩国约有2.8万驻军。美国此次向韩国增派驻军，正值朝鲜处决权臣张成泽后朝鲜半岛局势紧张之际。
韩国联合通讯社援引军方官员的话报道称，美国增派的驻军将部署在京畿道北部，即朝韩非军事区的南部。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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