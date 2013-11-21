曾参加朝鲜战争的85岁美国老兵在朝鲜被扣留--儿子

路透加州11月20日（记者 Laila Kearney） - Merrill Newman的儿子JeffNewman周三在接受CNN采访时称，现年85岁的父亲以游客身份前往朝鲜旅游，上个月准备乘飞机离开时被朝鲜扣留。

居住在美国加州Palo Alto的退休老人MerrillNewman曾参加过朝鲜战争。他在被扣留前一天，曾与导游一起和朝鲜官员会面时谈及了他参加朝鲜战争的事情。

Jeff Newman表示，他所获得的有关父亲失踪和会面的消息来自另外一位当时与父亲一起旅行的美国人。

“我知道父亲有些不安，但他没有和同行的伙伴说任何（有关会面的）细节。”Jeff Newman在接受电话采访时说道。

在日本共同社报道其父亲被扣留后几个小时后，Jeff Newman向社会公开了此事。共同社的报道并未确认被扣留者的身份。

Merrill Newman在加州的邻居们周三对路透称，担忧Merrill Newman的命运。

《圣荷西水星报》之前曾报道称，10月26日Merrill Newman准备离开朝鲜时被带下飞机。

JeffNewman对CNN表示，他的父亲与旅行同伴那晚一起去吃晚餐，“第二天早上他们起床，从酒店退房去了几回场，上了一架飞机。就在飞机起飞前五分钟，一位朝鲜政府工作人员上了飞机，要看我父亲的护照，然后我父亲被要求下飞机。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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