韩国特种部队赤膊冬训 磨练忍耐力

2012年1月11日，韩国特种部队士兵在首尔东部约180公里的平昌进行年度冬季训练。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔1月12日电---本周进行的军事训练中，200多名韩国特种部队士兵脱掉上衣，相互往身上泼雪，并赤膊穿过冰冷的小溪，以磨练忍耐力。

1950-1953年朝鲜战争结束後，南北双方并未签署和平协议，分界朝鲜半岛的非军事区情势一直紧张，特别是在上个月朝鲜新领导人金正恩上台後。

在首尔东部约180公里的平昌（Pyeongchang）进行的年度冬季训练中，雪中俯卧撑也是特种部队士兵训练的一部分。平昌将是2018年冬奥会的举办地。

"士兵进行这项训练的目的，是能够在没有任何援助的情况下在敌营中生存，抵抗大山中零下20度的寒冷天气，"韩国特种部队指挥官Choi Ik-bong称。

"训练模拟真实战争条件，上战场时士兵会觉得跟训练一样。"

"我们的信条是，要做到（别人）做不到的，"24岁的Kim Sung-hoon表示。

"作为男人，我觉得能为祖国牺牲是很自豪的事情，因此这种磨练对我来说不算什麽。"

受训部队中有10名女兵，她们穿着短袖参加训练。

"我认为我首先是一名特种部队士兵，然後才是一名女性，因此我考虑地只是如何毫无差错地完成任务，"现年24岁的Kim Yea-ji称。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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