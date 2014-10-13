分析：韩元兑日圆走低 恐惧因素多于事实

路透首尔10月13日 - 韩国决策层有关日圆走软打击该国经济的一系列讲话，令市场担心当局可能采取干预措施，并推动韩元下跌，即便硬数据几乎并不支持这些担忧。

韩国总统朴槿惠最近也抱怨日圆走软给予日本出口商优势，一周前她警告称韩国出口企业的获利可能受影响。其他几位官员的讲话也表达了同样的担忧，其中包括企划财政部长。

韩元兑日圆KRW=在六周内跌5%，但很难说清其中有多少只是因为市场预期央行将采取干预措施而下跌，而不是受中国增长疑虑及美元普遍上涨等因素的影响。

今年韩国出口增长表现良好的同时，也让政策圈对汇率的不安情绪笼罩疑云，而外汇储备数据显示当局很少进行干预。

“我并不认为日圆走软肯定会给韩国出口带来威胁，但政府把这个问题描述的很严重而且认为需要加以应对，这令人很难和政府对赌，”一名首尔的外汇交易员表示。由于该话题的敏感性，该交易员要求匿名。

部分市场人士怀疑日圆走软只是决策者的一个藉口，以在当局采取的税收、政府支出以及企划财政部长官崔炅焕推动的其他促增长举措中，再加入有竞争力的汇率这一工具。

“真正让当局警惕的是，美元走势强劲，其它货币纷纷贬值，韩元汇率却为何居高不下，”另一位外汇交易员说。

“政府可能只是把日圆疲软当作一个方便的藉口，而目前真正的目标是要解决韩元兑美元走强的问题，”他说。

韩元兑日圆在过去几年的确大幅升值，由于日本首相安倍晋三推动其“安倍经济学”计划，积极放宽货币与财政政策，韩元升值速度加快。

韩元/日圆在2011年10月处在15.75韩元水准，今年9月时已经走强至9.5韩元。

**盯住日圆**

韩国外汇储备今年以来温和增加180亿美元，因央行在年初进行较为温和的干预，同时其储备当中欧元计价资产的价值有所调整。但7月以来储备减少40亿美元，暗示韩国央行即便有所干预，力度也非常小。

韩国9月出口按年增幅为九个月来最大，数年来经常帐盈余一直颇强，似乎与日圆兑韩元和美元跌至多年低点并无关系。

日圆走势与韩国经济不相关联的类似情形过去也相当常见，当时日圆/韩元汇率已达到里程碑，却未能对韩国出口产生应有的影响。2006年6月，日圆兑韩元下跌至一系列的10年低位，韩国出口却出现成长。

2013年韩元从1日圆兑12.25韩元升至10韩元的这段期间，韩国贸易顺差增长53%。

韩国对日圆/韩元汇率的纠结由来已久，它源于两国制造业结构基本相似，出口的电子、汽车与石化产品互相重叠。日圆/韩元直接汇兑的市场原本存在，但于1997年关闭。

但韩国官方似乎尚未克服对日圆价值的成见。分析师建议他们应该转而专注于中国这个主要的出口市场，以及整体的汇率竞争力。

“就历史而言，很难证明日圆/韩元汇率与韩国出口有任何关联，”加拿大皇家银行资本市场策略师Sue Trinh在报告中表示，“在日圆/韩元明显疲弱的时期，对韩国在主要出口市场的份额，相对于日本并没有明显可见的影响。”(完)

(编译 李春喜/郑茵/陈宗琦；审校 李爽/张若琪/张涛)

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