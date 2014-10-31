韩国政府公布人民币业务计划 12月启动韩元-人民币直接交易

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透首尔10月31日 - 韩国政府周五表示，韩国将在12月启动人民币与韩元直接交易，并推出一系列措施以使韩国成为人民币业务的国际中心。
人民币和韩元还都不是完全自由兑换的货币，中韩两国主要使用美元结算多数贸易交易，去年两国贸易额约为2,300亿美元。
韩国将成为继俄罗斯与日本之后，在中国境外第三个直接交易人民币与其本币的国家，韩国料将于12月中旬启动直接交易。首尔希望此举将帮助韩国成为人民币业务的国际中心。
韩国在声明中称，正在考虑在其外汇储备中增加人民币计价资产比重，在海外发行人民币主权债，并寻求对中国的更多股票投资配额。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍/王洋)
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