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时事要闻 | 2016年 2月 7日 星期日 11:27 BJT

韩国称朝鲜发射远程火箭

路透首尔/东京2月7日 - 韩国国防部称，朝鲜周日发射一枚远程火箭。

朝鲜之前向联合国机构通报称，计划发射一颗地球观测卫星，引发多国政府强烈反对，外界怀疑这实际上是远程导弹试射。朝鲜起初表示计划在2月8-25日发射，周六宣布改至2月7-14日发射。

日本放送协会(NHK)报导称，火箭按计划向南，飞越日本南部的冲绳群岛；韩国韩联社报导称，该火箭第一级看来已成功分离。

日本首相安倍晋三称朝鲜发射活动绝对不可接受。

朝鲜上月进行该国第四次核试验，但美国和其他国家对朝鲜自称成功进行氢弹试验的说法表示怀疑。

外界认为朝鲜正致力于核弹头小型化，但许多专家称朝鲜要完善这方面技术仍需假以时日。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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