林东贤：超越视觉的韩国神箭手

路透7月10电（记者 Peter Rutherford）---韩国射箭选手林东贤（Im Dong-hyun）对弓箭的运用极其准确，也许他闭着眼睛都能从70米外正中靶心。考虑到他在法律意义上可以算是盲人，所以即使他睁着眼睛射箭也与闭着眼差别不大。

这名前世界排名第一的选手，同时也是两届奥运会冠军得主。为了弥补视力方面的不足，他在训练中以惊人的毅力反复练习同样的拉弓动作，这样肌肉就可以记住每个动作的要领。

现年26岁的林东贤在雅典奥运会和北京奥运会上都是射箭男子团体冠军成员，他已经学会了如此精准的“感受”射箭，这一能力足以使他推掉了接受激光外科手术消除近视的建议。

林东贤的近视非常严重，但他拒绝在射箭时佩戴近视眼镜，因为这让他感觉不舒服。

林东贤告诉路透社记者：“我在射箭时没有任何困难，所以我不戴眼镜。虽然目标看起来有些模糊，但并没有到不方便的程度。”

虽然林东贤的世界排名已经滑到了第二位，位於美国选手埃利森（Brady Ellison）之後，但这名韩国运动员正势不可挡地向伦敦奥运会进发，他将成为伦敦奥运会男子单人射箭项目的夺冠热门。

在去年10月罗德板球场的奥运会测试赛中，林东贤打破了自己保持的男子72箭项目世界纪录，将纪录提高至693环，今年5月在土耳其举办的世界杯射箭赛中，林东贤又一次刷新纪录，新纪录为696环。

林东贤说埃利森的崛起得益於韩国籍教练李起式的指导。李起式在2006年成为美国射箭队教练。

“我认为他自从遇到了这名韩国教练之後，就受到了包括基本技巧在内的系统训练。我相信他现在已经有作为一名射箭手的良好‘感觉’了，”林东贤说道。

尽管韩国男队在团体项目中傲视群雄，获得了悉尼、雅典、北京三届奥运会的该项目金牌，但个人项目的金牌却总是与他们擦肩而过。

林东贤计划在伦敦奥运会上改变这一现状，但即使他失去这枚金牌，他也无意就此放下手中的弓。

“我从未考虑过退役的事。在达到目标之前，我会尽可能长久地做个射箭运动员。我根本就没有退役的计划，”林东贤补充道。

然而，他证实了关於他将在伦敦奥运会之後作出一个巨大改变的传言。

“流言是真的。奥运会结束之後我就结婚，”他说，同时还补充说婚礼的具体日期还没确定。

“我的女朋友曾经也是一名射箭运动员，我们在大学时相识。她现在不再射箭了，她成为了一名老师。”（完）

--编译：孙舒 发稿：王燕焜

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