中国注意到朝鲜半岛形势新发展 敦促各方保持冷静克制--外交部

路透北京4月24日电---中国外交部周二表示,注意到近一段时间以来朝鲜半岛形势的新发展,中方敦促有关各方保持冷静克制,不做有损半岛局势缓和与地区和平稳定的事.

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上做上述表示.新华社报导援引刘为民并称,维护半岛和平稳定符合包括朝韩双方在内的有关各方共同利益.

中国国家主席胡锦涛周一表示,将巩固和发展中朝友好合作关系,并对朝鲜新领导人金正恩表示支持.

朝鲜上周表示,面对国际社会对其火箭发射的谴责,朝鲜准备进行报复.这一说法也增加了朝鲜不顾联合国制裁,推进第三次核试验的可能性.

周二稍早一名消息人士对路透表示,朝鲜已基本完成了第三次核试验的准备工作,且具备"很快"进行试验的能力.(完)

--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

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