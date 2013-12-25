爱尔兰Paddy Power停止赞助罗德曼访朝

路透都柏林12月24日 - 爱尔兰博彩公司PaddyPowerPAP.I决定不再赞助美国前NBA球星丹尼斯·罗德曼的访朝活动，称这是朝鲜广受谴责的结果。

罗德曼周一结束为期四天的朝鲜之行后返回，他此行由PaddyPower安排。朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽本月早些时候被处决。

“这其实是对全球关注和朝鲜政权因近期事件广受谴责所做出的反应，”Paddy Power发表声明称。

“我们不想与此扯上关系。”

罗德曼此前已访问过朝鲜两次，曾作为贵宾与朝鲜领导人金正恩一起进餐。他称自己与金正恩建立了真正的友谊。在第三次朝鲜之行期间，罗德曼并未见到金正恩。

他还打算明年1月带领由前NBA球星组成的团队重返朝鲜，在金正恩生日时举行篮球比赛。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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