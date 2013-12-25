爱尔兰Paddy Power停止赞助罗德曼访朝

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透都柏林12月24日 - 爱尔兰博彩公司PaddyPowerPAP.I决定不再赞助美国前NBA球星丹尼斯·罗德曼的访朝活动，称这是朝鲜广受谴责的结果。
罗德曼周一结束为期四天的朝鲜之行后返回，他此行由PaddyPower安排。朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽本月早些时候被处决。
“这其实是对全球关注和朝鲜政权因近期事件广受谴责所做出的反应，”Paddy Power发表声明称。
“我们不想与此扯上关系。”
罗德曼此前已访问过朝鲜两次，曾作为贵宾与朝鲜领导人金正恩一起进餐。他称自己与金正恩建立了真正的友谊。在第三次朝鲜之行期间，罗德曼并未见到金正恩。
他还打算明年1月带领由前NBA球星组成的团队重返朝鲜，在金正恩生日时举行篮球比赛。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。