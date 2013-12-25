爱尔兰Paddy Power停止赞助罗德曼访朝

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透都柏林12月24日 - 爱尔兰博彩公司Paddy Power 决定不再赞助美国前NBA球星丹尼斯·罗德曼的访朝活动，称这是朝鲜广受谴责的结果。
罗德曼周一结束为期四天的朝鲜之行后返回，他此行由Paddy Power安排。朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽本月早些时候被处决。
“这其实是对全球关注和朝鲜政权因近期事件广受谴责所做出的反应，”Paddy Power发表声明称。
“我们不想与此有什么关系。”
罗德曼此前已访问过朝鲜两次，曾作为贵宾与朝鲜领导人金正恩一起进餐。他称自己与金正恩建立了真正的友谊。在第三次朝鲜之行期间，罗德曼并未见到金正恩。
他还打算明年1月带领由前NBA球星组成的团队重返朝鲜，在金正恩生日时举行篮球比赛。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。