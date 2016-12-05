韩国反对党提出弹劾动议 数十万民众示威要求朴槿惠辞职

路透首尔12月3日 - 周六有数十万韩国民众在首都首尔集会，连续第六个周末举行抗议活动，要求朴槿惠总统辞职。

此前三个反对党向国会提出弹劾议案，朴槿惠有可能成为第一个以不体面方式提早结束总统生涯的民选领导人。

拥有300名议员席位的韩国议会中，有171名议员在提案上签名，称朴槿惠在这场以权谋私的丑闻中滥用权力，违反了宪法和刑法。

示威者来到距离韩国总统府青瓦台不到100米处的地方，呼吁朴槿惠立即下台，拒绝她的第三次公开道歉，并要求议会决定她在何时并以何种方式离职。

三个反对党有足够的议会席位可以提出弹劾，但还需要朴槿惠所在的新国家党有28位议员倒戈，才能在表决中获得提案通过所需的三分之二绝对多数。

新国家党是否有足够成员支持这项投票还不清楚。(完)