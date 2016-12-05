韩国反对党提出弹劾动议 数十万民众示威要求朴槿惠辞职

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔12月3日 - 周六有数十万韩国民众在首都首尔集会，连续第六个周末举行抗议活动，要求朴槿惠总统辞职。
此前三个反对党向国会提出弹劾议案，朴槿惠有可能成为第一个以不体面方式提早结束总统生涯的民选领导人。
拥有300名议员席位的韩国议会中，有171名议员在提案上签名，称朴槿惠在这场以权谋私的丑闻中滥用权力，违反了宪法和刑法。
示威者来到距离韩国总统府青瓦台不到100米处的地方，呼吁朴槿惠立即下台，拒绝她的第三次公开道歉，并要求议会决定她在何时并以何种方式离职。
三个反对党有足够的议会席位可以提出弹劾，但还需要朴槿惠所在的新国家党有28位议员倒戈，才能在表决中获得提案通过所需的三分之二绝对多数。
新国家党是否有足够成员支持这项投票还不清楚。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)