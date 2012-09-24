朝鲜拟推行农业改革 提高农户自留农产品比例--消息

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
* 朝鲜计划放宽农业管制--消息
* 可能允许农户保留最多50%的产量--消息
* 最高人民会议周二开会讨论经济"调整"
路透北京9月24日电---与平壤和北京联系密切的消息人士透露,朝鲜拟提高农户自留农产品数量,意在提振农业产量.此举或将刺激供应,帮助抑制粮食价格上涨及缓解营养不良.
朝鲜领导人金正恩推行的这种改革,将改变2005年开始实施的打击私人生产的做法.
"这将激励农民生产更多的粮食.他们能留下30-50%的农产品并在市场中出售,具体比例视不同地区而定,"这名消息人士表示.
目前,大部分朝鲜农产品以国家招标价卖给国家.而这个价格与市场价格存在差异.
由於朝鲜是全球最为封闭的国家之一,上述计划难以获得独立渠道的证实.但这名消息人士以前一直表现可靠.
这位消息人士说,9月25日的最高人民会议可能讨论"经济调整",但不太可能有甚麽重大进展.
这位人士说,"经济调整"这个词是经过谨慎挑选的.他特别指出,朝鲜决定不使用其盟友中国的"改革开放"口号,不应被错误解读为缺乏改革意愿.
他说相反地,朝鲜的确是想追循中国的脚步,但不想使用那个中国口号."不说'改革开放',是因为这个词在韩语中听起来像是'狗屁'一词."
这位消息人士说,朝鲜也计划透过模仿中国军队的生产模式,让朝鲜为数120万军队达到粮食自给自足.
"粮食(短缺)问题希望可以透过向新疆生产建设兵团学习来获得解决,"消息人士称.他指的是在中国西北部,国营农场和工厂构成准军事化网络,通过发展经济和协助控制边境地区来维护当地的稳定.(完)
--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 张涛
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