朝鲜高丽航空一架飞机因着火迫降中国沈阳--新华（更新版）

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
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路透北京7月22日 - 新华社英文周五报道称，朝鲜高丽航空一架从平壤飞往北京的飞机在中国沈阳迫降，因飞机着火。
报导援引该航班的一位乘客称，飞机从朝鲜平壤顺安国际机场起飞30分钟后客舱中出现烟雾，不过旅客被告知无需恐慌，飞机将暂时在沈阳着陆。
随后，氧气面罩掉落，有一些旅客出现呼吸困难，因为客舱中的氧气不够，飞机在10分钟之后就迫降到沈阳。
中国方面的地面工作人员表示，飞机着火了，在沈阳的这些旅客可以选择自行离开，也可以等着高丽航空派另一架飞机来完成剩下的航程。
新华援引机场消息称，机上无人员受伤。（完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。