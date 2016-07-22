朝鲜高丽航空一架飞机因着火迫降中国沈阳--新华（更新版）

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路透北京7月22日 - 新华社英文周五报道称，朝鲜高丽航空一架从平壤飞往北京的飞机在中国沈阳迫降，因飞机着火。

报导援引该航班的一位乘客称，飞机从朝鲜平壤顺安国际机场起飞30分钟后客舱中出现烟雾，不过旅客被告知无需恐慌，飞机将暂时在沈阳着陆。

随后，氧气面罩掉落，有一些旅客出现呼吸困难，因为客舱中的氧气不够，飞机在10分钟之后就迫降到沈阳。

中国方面的地面工作人员表示，飞机着火了，在沈阳的这些旅客可以选择自行离开，也可以等着高丽航空派另一架飞机来完成剩下的航程。

新华援引机场消息称，机上无人员受伤。（完）