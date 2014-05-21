平壤塌楼事件或揭示朝鲜的致命弱点

路透首尔5月21日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 朝鲜首都平壤的一栋公寓楼倒塌或许揭示了朝鲜现政权的致命弱点。

分析师们指出，该事故中丧生的人身份很重要，以至于朝鲜罕见地进行公开道歉，以平息公众愤怒。

这栋23层的公寓楼位于平壤中部的平川区，5月13日倒塌。朝鲜领导人金正恩推动的建设高潮涉及公寓楼、道路、桥梁和马息岭滑雪场。

韩国称，该公寓楼内有92户居民，尽管事故发生在下午，很多居民可能在上学或上班，倒塌事故仍可能导致数百人丧生。

韩国建筑研究所曾指出，20层以上的公寓楼通常分配给劳动党官员、专家、学者、政府机构的经理人和其他被认定对朝鲜作出贡献的人居住。

“这些人是朝鲜政府不能忽视的，不能装作什么都没有发生。”一名了解朝鲜情报的韩国官员表示。

韩国情报机构下属的国家安全战略研究所工作人员、脱北者Kwak In-su指出，他们不是朝鲜统治阶级的最高阶层，但他们要么有权，要么有钱。

“人们有手机，会互相传。愤怒的公众情绪会起反作用，因此朝鲜政府希望尽早防范。”

金正恩推动的建设项目规模令外界的分析人士对贫困的朝鲜是如何提供所需的材料和设备感到迷惑不解，一些人士暗示朝鲜可能没有使用，或是使用较少的重要建筑材料，比如钢材。

韩国官员称，如上周一样的倒塌事件是“常有的事”，只是这次事件发生的位置不同寻常。平川区距离金正恩的办公地并不远，可以步行往返。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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