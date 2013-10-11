美国人裴俊浩的母亲赴朝探视儿子

裴俊浩的家人称，其母Myunghee Bae将在朝鲜停留约五天，意在“鼓励儿子”。裴俊浩患有糖尿病，身体状况不好。

“我真不知道此行该有何期待。我只知道我想见我的儿子。”裴俊浩的母亲在声明中称，她还对朝鲜允许她探望儿子表示了感激。