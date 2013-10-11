美国人裴俊浩的母亲赴朝探视儿子

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透西雅图10月10日 - 美国传教士、导游裴俊浩（Kenneth Bae）的家人周四称，其母亲已经抵达朝鲜，将探视儿子。朝鲜当局5月以阴谋颠覆朝鲜政权罪判处裴俊浩15年劳教。
裴俊浩的家人称，其母Myunghee Bae将在朝鲜停留约五天，意在“鼓励儿子”。裴俊浩患有糖尿病，身体状况不好。
“我真不知道此行该有何期待。我只知道我想见我的儿子。”裴俊浩的母亲在声明中称，她还对朝鲜允许她探望儿子表示了感激。
现年45岁的裴俊浩去年11月带团前往朝鲜北部旅游时被扣。其家人称，裴俊浩被扣期间健康状况恶化，两个月前入院治疗，体重下降了很多。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。