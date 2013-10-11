美国人裴俊浩的母亲赴朝探视儿子

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图10月10日 - 美国传教士、导游裴俊浩（Kenneth Bae）的家人周四称，其母亲已经抵达朝鲜，将探视儿子。朝鲜当局5月以阴谋颠覆朝鲜政权罪判处裴俊浩15年劳教。
裴俊浩的家人称，其母Myunghee Bae将在朝鲜停留约五天，意在“鼓励儿子”。裴俊浩患有糖尿病，身体状况不好。
“我真不知道此行该有何期待。我只知道我想见我的儿子。”裴俊浩的母亲在声明中称，她还对朝鲜允许她探望儿子表示了感激。
现年45岁的裴俊浩去年11月带团前往朝鲜北部旅游时被扣。其家人称，裴俊浩被扣期间健康状况恶化，两个月前入院治疗，体重下降了很多。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。