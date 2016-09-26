朝鲜光鲜银行涉嫌参与核项目 遭中国调查--韩国报载

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔9月26日 - 韩国中央日报周一报道，中国正在调查朝鲜一家银行的多名高层人员，据信这家银行提供资金，协助朝鲜非法采购核项目相关武器及物资。
美国白宫上周表示，朝鲜9月9日进行第五次核试后，中国与美国已同意在联合国安理会及执法管道加强合作。
中央日报报道称，中国当局正在调查朝鲜光鲜银行在中国丹东市代表部的一名高层主管。
朝鲜光鲜银行因疑似涉及采购同时具有民用及军用用途的技术，2009年被美国财政部列入支持朝鲜军火走私的制裁名单。
“负责人李一镐(音)暂时返回朝鲜，因此其下属副代表级干部正在接受调查，”一名消息人士向中央日报表示。
中央日报道并未透露消息人士身份，仅以“对朝消息灵通人士”形容。(完)
(编译 蔡美珍；审校 龚芳)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。