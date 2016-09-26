朝鲜光鲜银行涉嫌参与核项目 遭中国调查--韩国报载

路透首尔9月26日 - 韩国中央日报周一报道，中国正在调查朝鲜一家银行的多名高层人员，据信这家银行提供资金，协助朝鲜非法采购核项目相关武器及物资。

美国白宫上周表示，朝鲜9月9日进行第五次核试后，中国与美国已同意在联合国安理会及执法管道加强合作。

中央日报报道称，中国当局正在调查朝鲜光鲜银行在中国丹东市代表部的一名高层主管。

朝鲜光鲜银行因疑似涉及采购同时具有民用及军用用途的技术，2009年被美国财政部列入支持朝鲜军火走私的制裁名单。

“负责人李一镐(音)暂时返回朝鲜，因此其下属副代表级干部正在接受调查，”一名消息人士向中央日报表示。

中央日报道并未透露消息人士身份，仅以“对朝消息灵通人士”形容。(完)