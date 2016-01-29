美官员称朝鲜本月初试验的可能是氢弹组件--CNN

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月28日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周四援引未具名美国官员的话称，朝鲜本月早些时候进行的可能是氢弹组件试验。
朝鲜1月6日宣称进行了氢弹试验。
CNN报导称，一名直接了解美国相关评估情况的美方官员称，此次爆炸可能是一次局部的、失败的氢弹组件试验。
报导指出，此次引起地震的规模以及其他情报显示爆炸的不大可能是个功能完整的装置。
这名官员称，可能朝鲜认为自己进行了完全的氢弹试验，但美国认为可能爆炸的只是组件，也许是个引爆装置。
美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）周四稍早告诉记者，美国仍认为朝鲜未进行氢弹试验。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。