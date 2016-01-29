美官员称朝鲜本月初试验的可能是氢弹组件--CNN

路透华盛顿1月28日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周四援引未具名美国官员的话称，朝鲜本月早些时候进行的可能是氢弹组件试验。

朝鲜1月6日宣称进行了氢弹试验。

CNN报导称，一名直接了解美国相关评估情况的美方官员称，此次爆炸可能是一次局部的、失败的氢弹组件试验。

报导指出，此次引起地震的规模以及其他情报显示爆炸的不大可能是个功能完整的装置。

这名官员称，可能朝鲜认为自己进行了完全的氢弹试验，但美国认为可能爆炸的只是组件，也许是个引爆装置。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）周四稍早告诉记者，美国仍认为朝鲜未进行氢弹试验。（完）