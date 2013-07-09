中国农业部禁止中方渔船赴朝鲜东部海域生产

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京7月9日 - 中国农业部紧急下发通知，禁止所有中国渔船赴朝鲜东部海域生产，因中朝双方在海上加油问题上存在分歧。
中国政府周一晚些时候称，朝鲜上个月突然提出改变以往中方渔船自行安排海上加油的做法，坚持由朝方统一供应中国渔船所需燃油。
“我渔船船东和企业认为，朝方上述决定将对我渔船正常生产、经营和作业安全产生严重影响，造成巨大风险隐患。”中国政府网引述农业部通知称。
中国政府网称，朝鲜东部海域非常危险，因“朝鲜半岛局势复杂多变”，而且毗邻俄罗斯、日本和韩国海域。
“我赴朝作业渔船数量较大，如管理不严、组织不善极易引发涉外事件。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。