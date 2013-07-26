李源潮与金正恩会面 敦促朝鲜重返六方会谈

路透北京7月26日 - 新华社周五报道称，中国国家副主席李源潮与朝鲜领导人金正恩会面时表示，中方愿与有关各方一道，推动重启六方会谈。李源潮正在率团对朝鲜进行访问。

李源潮是中共中央政治局委员，这次访问是金正恩担任朝鲜领导人以来中朝两国进行的最高级别接触。

据《人民日报》报道称，李源潮首先转达了中国国家主席习近平给金正恩的口信。

“作为朝鲜半岛近邻，中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决有关问题，”新华社引述李源潮的话报道称。

李源潮重申，中方愿与有关各方一道，推动重启六方会谈，致力于推进半岛无核化进程。

据新华社报道，金正恩对李源潮称，朝方支持中国为重启六方会谈所作努力。

李源潮还对金正恩说，当前中朝关系正处于承前启后的新时期。李源潮对朝鲜的访问将于周日结束。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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