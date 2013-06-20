朝鲜高官在华再次提出核谈建议

朝中社6月14日公布的朝鲜人民在金正日广场出席活动的资料图片。 REUTERS/KCNA

路透北京6月19日（记者 白宾/Michael Martina） - 朝鲜第一副外相金桂冠周三在北京再次提议举行朝核问题国际对话，称半岛无核化是朝鲜开国领导人的“遗训”。

在金桂冠访华前几天，朝鲜提出愿意与美国举行会谈，缓和两国的紧张关系。

美国表示，任何会谈都必须以朝鲜表现出将实施去核化行动为前提。美日韩三国外交官在华盛顿召开会议期间，美国国务院重申了这个立场。

在金桂冠与中国外交部副部长张业遂举行会谈后，中国外交部发言人引述金桂冠的说法称，朝鲜希望举行对话。

中国外交部发表的声明援引金桂冠的话称，“实现朝鲜半岛无核化是金日成主席和金正日总书记的遗训，朝方愿与有关各方举行对话，参加包括六方会谈在内任何形式的会谈，希望通过谈判和平解决核问题。”

声明还称，张业遂在会谈中指出，实现朝鲜半岛无核化，维护半岛和平稳定，通过对话协商解决有关问题，符合各方利益。

“中方支持有关各方开展对话，希望早日重启六方会谈，”张业遂说道。

美国国务院女发言人Jen Psaki对记者表示，美国长期以来在“与我们主要合作方协作”情况下，对朝核问题对话持开放态度。

“然而，朝鲜必须采取相应举措，包括可信的去核化行动，遵守国际义务和2005年(朝核六方会谈)联合声明，”Psaki说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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